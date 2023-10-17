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15:30, 17 октября 2023 года В орловском депздраве назвали причину реорганизации роддома на Посадской Распоряжение губернатор подписал в конце сентября.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Глава Орловской области Андрей Клычков распорядился реорганизовать бюджетное учреждение здравоохранения "Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени Круглой" в форме присоединения к нему бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Родильный дом". Документ был подписан 22 сентября.



В департаменте здравоохранения Орловской области объяснили причины реорганизации. Ответ на вопрос был опубликован в комментариях под прямым эфиром губернатора 16 октября.



– Сейчас сложилась ситуация, которая не позволяет поддерживать стабильное финансовое положение в медицинском центре. Роженицы зачастую выбирают либо больницу Боткина, либо перинатальный центр. Для сравнения, в перинатальном центре проводят 13-15 родов в сутки, тогда как в роддоме - 3 родов за двое суток, - сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.





Сергей Силаев



