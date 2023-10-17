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14:39, 17 октября 2023 года Жителя Орла задержали по подозрению в госизмене и диверсиях Мужчина выполнял задание службы безопасности Украины.





Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Орла, причастного к государственной измене и диверсионной деятельности на территории Орловской области.



– УФСБ России по Орловской области в ходе совместных с УМВД России по Орловской области, ЛО МВД России на станции Орел мероприятий по розыску

лиц, осуществивших два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и одного - на объекте отрасли связи, установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.



Сотрудники ФСБ получили доказательства совершения указанных действий по заданию службы безопасности Украины за деньги. Инструкции мужчина получал в мессенджере.



Следственное подразделение УФСБ России по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Орла по статье 275 УК РФ – государственная измена. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.











Сергей Силаев



