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14:39, 17 октября 2023 года

Жителя Орла задержали по подозрению в госизмене и диверсиях

Мужчина выполнял задание службы безопасности Украины.


Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Орла, причастного к государственной измене и диверсионной деятельности на территории Орловской области.

УФСБ России по Орловской области в ходе совместных с УМВД России по Орловской области, ЛО МВД России на станции Орел мероприятий по розыску
лиц, осуществивших два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и одного - на объекте отрасли связи, установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

Сотрудники ФСБ получили доказательства совершения указанных действий по заданию службы безопасности Украины за деньги. Инструкции мужчина получал в мессенджере.

Следственное подразделение УФСБ России по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Орла по статье 275 УК РФ – государственная измена. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.


 



Сергей Силаев
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