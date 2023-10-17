Орловцы смогут помолиться о семье

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15:00, 17 октября 2023 года
Орловцы смогут помолиться о семье20 октября в 18:30 в Свято-Троицком храме города Орла будет совершен молебен о создании и укреплении семьи.
20 октября в 18:30 в Свято-Троицком храме города Орла будет совершен молебен о создании и укреплении семьи. На совместную молитву здесь ждут всех: тех, кто хочет создать семью, и тех, кто просит мира в свои дома.
Кроме того, организаторы приглашают родителей, пекущихся об устроении семейной жизни своих чад, и просто желающих помолиться о близких.
Как сообщает Орловская митрополия, совместная молитва помогла в создании и сохранении многих семей.
Александра Бахтина