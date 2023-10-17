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14:30, 17 октября 2023 года Орловские студенты приняли участие в Дорожном шоу Дорожное шоу прошло в рамках Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл».



Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"

Маскоты Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит по всей России в поддержку нацпроекта «Экология», прибыли в Орел. В рамках путешествия по регионам страны БумБой и БуМаша посетили ОГУ им. И. С. Тургенева. БумБой и БуМаша прибыли в Орел на специальном «Зеленом фургоне». Это передвижная площадка и интерактивная мастерская ППК РЭО, партнера акции этого года.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", участники экопраздника сдали макулатуру. Внушительная стопка собралась из старых черновиков, исписанных тетрадей, коробок из-под учебников. Общий вес – несколько пудов. Затем вместе с героями акции ребята прослушали эколекцию, посмотрели фильм «Переработка в России» и приняли участие в мастер-классе «Мастерской Переработки».





Александра Бахтина



