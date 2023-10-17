Главная » Новости



13:30, 17 октября 2023 года Орловские семьи получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг Выплаты получили более 5 400 семей.





В 2023 году более 5 400 орловских семей получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг. Напомним, в прошлом году по решению Губернатора Орловской области Андрея Клычкова для всех категорий граждан была снижена максимальная допустимая доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 20% до 10%.



Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", право на субсидии имеют: пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения.





Александра Бахтина



