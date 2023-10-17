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13:30, 17 октября 2023 года

Орловские семьи получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг

Выплаты получили более 5 400 семей.


В 2023 году более 5 400 орловских семей получили субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг. Напомним, в прошлом году по решению Губернатора Орловской области Андрея Клычкова для всех категорий граждан была снижена максимальная допустимая доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 20% до 10%. 

Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", право на субсидии имеют: пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения. 



Александра Бахтина
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