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10:00, 17 октября 2023 года В Орловской области при пожаре погибла пожилая женщина Трагедия произошла в деревне Михайловка Новодеревеньковского района.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На телефон службы спасения поступило сообщение о возгорании в частично расселённом двухэтажном деревянном доме в д. Михайловка. При ликвидации пожара, спасатели обнаружили тело погибшей женщины, ей было 83 года.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, в результате пожара выгорела крыша и внутренние помещения в доме. На месте работали сотрудники Верховского района и Новосильского района. Причину пожара предстоит установить специалистам.





Александра Бахтина



