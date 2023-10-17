Учителем года в Орловской области стал преподаватель школы "Леонардо"

Легко ли далась ему победа, чему он учится у своих маленьких подопечных.

Владимир Бутырин абсолютный победитель регионального этапа всероссийского конкурса "Учитель года" и обладатель приза в специальной номинации на федеральном этапе.



Легко ли далась ему победа, чему он учится у своих маленьких подопечных и как поддержала во время конкурса семья - у самого Владимира Бутырина узнала Александра Бахтина.