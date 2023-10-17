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11:30, 17 октября 2023 года В Болхове установили единый тариф на проезд Цена проезда на общественном транспорте теперь 25 рублей.





В Болхове установили единый тариф на проезд в общественном транспорте - 25 рублей. Недополученную прибыль перевозчику будут компенсировать из городского бюджета. Такое решение приняли Болховские депутаты. Оно продиктовано тем , что цены на горюче-смазочные материалы и запчасти в последнее время значительно выросли, а пассажиропоток остался прежним.





Александра Бахтина



