вторник 17.10.2023 11:06:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости
10:30, 17 октября 2023 года В Орловской епархии этой осенью откроется музей Любой желающий может принять участие в формировании экспозиции. В Орловской епархии этой осенью откроется музей. Уже сейчас любой желающий может принять участие в формировании экспозиции - принести в храмы старинные иконы, книги или церковную утварь. Наш корреспондент Юлия Опанасюк пообщалась с иереем Максимом Ерескиным и узнала на каком этапе сейчас подготовка?
Юлия Опанасюк
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.