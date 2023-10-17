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10:30, 17 октября 2023 года В Орловской епархии этой осенью откроется музей Любой желающий может принять участие в формировании экспозиции.





В Орловской епархии этой осенью откроется музей. Уже сейчас любой желающий может принять участие в формировании экспозиции - принести в храмы старинные иконы, книги или церковную утварь. Наш корреспондент Юлия Опанасюк пообщалась с иереем Максимом Ерескиным и узнала на каком этапе сейчас подготовка?











Юлия Опанасюк



