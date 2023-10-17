Орловская область отправила груз на СВО

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14:00, 17 октября 2023 года
Орловская область отправила груз на СВОРегиональное отделение партии "Единая Россия" передало военнослужащим на передовую очередную партию гуманитарной помощи.
Региональное отделение партии "Единая Россия" передало военнослужащим на передовую очередную партию гуманитарной помощи. Груз для бойцов-штурмовиков отправился в направлении Херсонской области.
В посылке - медикаменты, предметы первой необходимости, теплая одежда, инструменты. Состав груза сформирован по заявкам, поступающим от самих военнослужащих.
Александра Бахтина
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