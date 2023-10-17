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9:30, 17 октября 2023 года В Болхове увековечили память истребительного батальона На здании филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса появилась мемориальная доска.





В Болхове увековечили память истребительного батальона. На здании филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса появилась мемориальная доска.



Б ыл сформирован штаб первого стрелкового батальона. Он просуществовал недолго - с 25 июня по 9 октября 1941 г. В этом здании бойцы и обучались, и приняли свой первый и последний бой. Доска установлена в память о первых защитниках, погибших в самом начале Великой Отечественной войны.





Александра Бахтина



