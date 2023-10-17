В Болхове увековечили память истребительного батальона
На здании филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса появилась мемориальная доска.
В Болхове увековечили память истребительного батальона. На здании филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса появилась мемориальная доска.
Был сформирован штаб первого стрелкового батальона.Он просуществовал недолго - с 25 июня по 9 октября 1941 г.Вэтом здании бойцы и обучались, и приняли свой первый и последний бой.Доскаустановлена в память о первых защитниках, погибших в самом начале Великой Отечественной войны.