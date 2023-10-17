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9:00, 17 октября 2023 года Орловская область участвует в акции "Сохраним лес" Шаблыкинский район присоединился к Всероссийской акции.



Фото: Телеграм канал "Телеграммы из Орла"

Шаблыкинский район Орловской области присоединился к Всероссийской акции «Сохраним лес». В рамках акции в парке Киреевского п. Шаблыкино было высажено 25 дубов и 25 елей. Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", акция «Сохраним лес» проходит в рамках реализации нацпроета «Экология» во всех регионах страны. До конца октября в рамках акции в Орловской области планируется высадить более 8 тыс. молодых деревьев на площади 10,7 га.





Александра Бахтина



