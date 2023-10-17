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8:30, 17 октября 2023 года

Губернатор Клычков наградил победителей регионального этапа международной премии

Встреча прошла в молодежном ресурсном центре.

Фото: пресс-служба областного правительства

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и сенатор Вадим Соколов наградили победителей и призеров регионального этапа международной премии "МЫВМЕСТЕ". Мероприятие состоялось 16 октября в молодежном ресурсном центре.

Участниками конкурса стали орловцы старше 14 лет, благотворительные и некоммерческие организации, коммерческие компании, а также журналисты и другие представители медиасферы со своими социальными проектами. Всего на конкурс было подано 153 заявки, а победителями и призерами регионального этапа стали 35 человек.

На фоне многих сложностей мы с вами научились быть вместе. Период распространения ковида особенно показал, насколько важна волонтерская работа и волонтерские движения. Безусловно, до этого периода предшествовала длительная история становления в регионе общественных и волонтерских движений. Сейчас волонтеры работают по самым разным направлениям, в том числе активно помогают нашим военнослужащим в зоне СВО, за что хочется всех искренне поблагодарить, - отметил губернатор Андрей Клычков.

В конце мероприятия глава региона обсудил с орловцами перспективы развития проектов-победителей в Орловской области. Идея создания премии прозвучала на встрече президента РФ с волонтерами акции "МЫВМЕСТЕ".


Сергей Силаев
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