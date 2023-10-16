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20:00, 16 октября 2023 года Осенние дожди проверили на прочность орловские ливневки Осадки не прекращаются почти сутки.







Осень окончательно вступила в свои права: дождь не прекращается практически сутки. Температура становится ниже, а на дорогах появляются лужи.



Например, на улице Октябрьской не везде есть ливневки. А там где они присутствуют, убирают засоры. В 2023 году коммунальные службы заключили договор с подрядчиком на обслуживание 155 объектов, сумма контракта - 20 миллионов рублей.



Что уже сделали и что еще предстоит - в материале Марии Семак.









Мария Семак



