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1:30, 17 октября 2023 года

Орловцев ждет новый цикл вебинаров по финансовой грамотности

Занятия стартуют 18 октября.

Фото: Банк России

В новом сезоне студентов ждут семь вебинаров с представителями Банка России, крупных российских вузов и компаний. Темы выбирались с учетом обратной связи от преподавателей и обучающихся вузов.

Эксперты разберут ловушки мышления при принятии финансовых решений, расскажут о подводных камнях в страховании и кредитовании, а также развеют мифы о цифровом рубле. Закрепить полученные знания слушатели смогут во время практических занятий и дискуссий со спикерами.

По информации пресс-службы областного правительства, участники, которые успешно пройдут вебинар, получат именные сертификаты. Первая встреча состоится 18 октября в 10.00. В дальнейшем занятия будут проходить раз в неделю до 29 ноября включительно. Регистрацию можно пройти на сайте.


Сергей Силаев
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