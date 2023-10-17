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3:00, 17 октября 2023 года

Правительство РФ ограничит участие недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капремонта

Приняты дополнительные меры.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Правительство Российской Федерации приняло дополнительные меры для того, чтобы привлекать к работам по капремонту многоквартирных домов квалифицированных и добросовестных подрядчиков. Если компания совершит несколько нарушений, в том числе предоставит недостоверные сведения о себе, то организация может быть:

- исключена из реестра квалифицированных подрядных организаций;
- отстранена от участие в электронных торгах на год.

Если саморегулируемая организация по жалобам граждан приостановила права компании на выполнение отдельных видов работ, такую компанию также не допустят к участию в торгах, - уточнили в пресс-службе федерального правительства.

Ранее компании исключали из реестра только за грубые нарушения. Например, за неоднократный отказ от исполнения контракта после выигрыша тендера. Решение принято для исполнения поручений Президента по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию строительной отрасли и ЖКХ.


Сергей Силаев
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