Танцоры из Орловской области завоевали бронзу на всероссийских соревнованиях
Пара блестяще исполнила румбу.
Фото: "ProSport57"
Соревнования по отдельным танцам – кубок Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла по румбе и медленному фокстроту – впервые проходят в рамках Russian Open Championsip. Их проводят в подмосковном Красногорске.
Воспитанники ДЮСШ №4 "Платинум" София и Валерий Жариковы завоевали бронзовые награды кубка ФТСАРР в категории "Молодежь 16-18 лет". Пара станцевала румбу. Всего в девяти программах первого дня соревнований на паркет вышли более тысячи пар из 68 регионов России, сообщили в пресс-службе областного правительства.