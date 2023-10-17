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5:00, 17 октября 2023 года Танцоры из Орловской области завоевали бронзу на всероссийских соревнованиях Пара блестяще исполнила румбу.



Фото: "ProSport57"

Соревнования по отдельным танцам – кубок Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла по румбе и медленному фокстроту – впервые проходят в рамках Russian Open Championsip. Их проводят в подмосковном Красногорске.



Воспитанники ДЮСШ №4 "Платинум" София и Валерий Жариковы завоевали бронзовые награды кубка ФТСАРР в категории "Молодежь 16-18 лет". Пара станцевала румбу. Всего в девяти программах первого дня соревнований на паркет вышли более тысячи пар из 68 регионов России, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



