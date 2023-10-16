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17:30, 16 октября 2023 года В Орловской области отметили День отца Рассказали о сильных мужчинах и надежных отцах.





Надежный тыл и плечо для своих детей. Мы сегодня еще раз хотим поздравить всех мужчин, которые гордо носят звание - папа. А особенно - тех, кто защищает Родину. Несмотря на то, что они сейчас далеко от дома, их ждут и любят. Судьбы сильных мужчин и прекрасных отцов - в сюжете Татьяны Тимохиной.











Татьяна Тимохина



