Орловские студенты победили в гранд-финале проекта "Кибердром"
Состязание проходило в Москве.
Фото пресс-службы областного правительства
В столице с 10 по 13 октября на площадке самого крупного индустриального парка "Руднево" проходил гранд-финал проекта "Кибердром". Орловская команда "Деайсер" стала победителем пятого всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований "Кибердром". В состав вошли студенты Мценского филиала ОГУ имени Тургенева.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в мероприятии принимало участие 16 команд (более 160 человек) из 14 регионов России. Ребята состязались в 10 заданиях. У студентов проверяли теоретические знания в области беспилотных авиационных систем, а также практические навыки программирования и пилотирования дронов.