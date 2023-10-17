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8:00, 17 октября 2023 года Орловские студенты победили в гранд-финале проекта "Кибердром" Состязание проходило в Москве.



Фото пресс-службы областного правительства

В столице с 10 по 13 октября на площадке самого крупного индустриального парка "Руднево" проходил гранд-финал проекта "Кибердром". Орловская команда "Деайсер" стала победителем пятого всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований "Кибердром". В состав вошли студенты Мценского филиала ОГУ имени Тургенева.



Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в мероприятии принимало участие 16 команд (более 160 человек) из 14 регионов России. Ребята состязались в 10 заданиях. У студентов проверяли теоретические знания в области беспилотных авиационных систем, а также практические навыки программирования и пилотирования дронов.





Сергей Силаев



