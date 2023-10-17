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7:00, 17 октября 2023 года

В Орле представили персональную выставку художницы Ольги Далент

Экспозиция расположена в ОГАТ имени Тургенева.

Фото: пресс-служба областного правительства

В Орловском государственном академическом театре орловцы могут взглянуть на картины Ольги Далент – художника, модельера и дизайнера. Стиль автора – художественный символизм.

Основная тема творческого поиска – путь души человека, раскрытие его потенциала через афористичные образы. В своих работах Ольга ориентируется на принципы изображения и композиции, заложенные мастерами эпохи Возрождения. Своими любимыми художниками считает Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Сальвадора Дали, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

С 1997 года Ольга Далент участвует в международных и российских выставках и профессиональных конкурсах. В экспозиции представлены работы, написанные автором с 2022 по 2023 год. Выставку можно посетить до середины ноября.

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Сергей Силаев
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