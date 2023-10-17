В Орле представили персональную выставку художницы Ольги Далент
Экспозиция расположена в ОГАТ имени Тургенева.
Фото: пресс-служба областного правительства
В Орловском государственном академическом театре орловцы могут взглянуть на картины Ольги Далент – художника, модельера и дизайнера. Стиль автора – художественный символизм.
– Основная тема творческого поиска – путь души человека, раскрытие его потенциала через афористичные образы. В своих работах Ольга ориентируется на принципы изображения и композиции, заложенные мастерами эпохи Возрождения. Своими любимыми художниками считает Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Сальвадора Дали, - рассказали в пресс-службе областного правительства.
С 1997 года Ольга Далент участвует в международных и российских выставках и профессиональных конкурсах. В экспозиции представлены работы, написанные автором с 2022 по 2023 год. Выставку можно посетить до середины ноября.