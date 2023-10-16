Главная » Новости



15:43, 16 октября 2023 года В Орле молодой водитель влетел в остановку с людьми ДТП произошло 16 октября.



Фото: сообщество "ДТП Орел и автохамы"

В Орле 16 октября на Наугорском шоссе 5, молодой водитель не справился с управлением. Он влетел в остановку "Научприбор". Пострадала девушка, у нее повреждена нога. Водитель был трезвый. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.



Как сообщили корреспонденту сайта "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, ДТП произошло около 11.35. За рулем ВАЗ-2115 был 19-летний водитель.



Он двигался по улице Наугорское шоссе со стороны улицы Цветаева в сторону улицы Лескова. Орловец в районе дома №5 не справился с управлением и допустил наезд на остановочный павильон, в результате чего пострадала 19-летняя девушка. Ее госпитализировали с травмами.















Вести-Орёл



