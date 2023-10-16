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16:00, 16 октября 2023 года Орловцы продолжают прививаться от гриппа Прививку сделали больше 138 тысяч человек.





Сезон простуд в разгаре: на минувшей неделе к врачам с ОРВИ обратилось 7176. Орловцы продолжают прививаться от гриппа. Выбор в пользу вакцины уже сделали 138 тысяч человек, это почти 20% от численности населения области.



Оптимальное время проведения вакцинации от гриппа с сентября по ноябрь, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом.



Как сообщает, департамент здравоохранения Орловской области, сделать это можно не только в ЦРБ, но и в мобильных ФАПах, во время выездов медработников. А еще для удобства граждан появилась возможность вакцинации на ярмарках выходного дня в некоторых районных центрах и в детских дошкольных и общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики.





Александра Бахтина



