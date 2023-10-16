Орловский бюджет пополнился на 16 млрд рублей

Это на 19 % больше, чем в соотв. периоде прошлого года.
В Орловскую область с начала года привлечено почти 16 млрд рублей из федерального бюджета. Это на 19 % больше, чем в соотв. периоде прошлого года.
Как сообщил тг канал "Телеграммы из Орла" в 2023 году федеральные поступления прогнозируются в объеме 22 млрд рублей.
Глава региона поручил руководителям органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области обеспечить эффективное и своевременное освоение предусмотренных средств с учетом приоритетных задач регионального бюджета.