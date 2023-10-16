Главная » Новости



15:00, 16 октября 2023 года Под Орлом столкнулись две фуры Оба грузовика сильно пострадали, однако обошлось без погибших.



Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом, в районе пгт. Нарышкино, произошло столкновение двух большегрузов, в результате которого пострадали два человека.



Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, авария случилась 15 октября. Известно, что 56-летний водитель, управляя грузовиком Shacman, ехал по дороге «Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские дворы» со стороны пгт. Нарышкино, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением 37-летнего мужчины.



Оба водителя получили телесные повреждения, однако госпитализация потребовалась только одному из них – водителю большегруза Shacman.











Павел Жирнов



