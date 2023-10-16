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14:00, 16 октября 2023 года

Банк России выпустил новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей

Банкноты также получат усиленную защиту от подделки.

Фото из архива

16 октября Банк России ввел в обращение обновленные купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Помимо дизайна, обновление коснулось и дополнительной защиты от фальшивомонетчиков, говорится в сообщении ЦБ.

На банкноте номиналом в 1000 рублей изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа, а пятитысячная купюра будет посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

Кроме того, на банкнотах появится QR-код, при переходе по которому можно будет узнать о художественном оформлении и признаках подлинности новых купюр.


Павел Жирнов
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