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12:54, 16 октября 2023 года Отопительный сезон в Орловской области стартовал успешно Положительная оценка прозвучала 16 октября на заседании регионального правительства.



Фото из архива

Положительная оценка прозвучала 16 октября на заседании регионального правительства.



Результаты начала отопительного сезона в Орловской области обсудили в ходе заседания регионального правительства, которое провёл губернатор Андрей Клычков 16 октября.



В настоящий момент тепло подано во все объекты жилого фонда и социальной сферы.



Как сообщили в областной администрации, к отопительному сезону 2023-2024 годов в регионе подготовили 16 тысяч километров тепловых и газовых сетей.





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