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12:30, 16 октября 2023 года Мэрия в очередной раз не смогла продать «Орел-Отель» На покупку гостиниц «Русь» и «Орел» снова не нашлось желающих.





Правительству Орла снова не удалось продать гостиничный комплекс «Орел-Отель» – никто из потенциальных покупателей не захотел участвовать в торгах.



Начальная цена лота составляла 1,02 миллиарда рублей. В него входили 100% акций, а также гостиницы «Орел», «Русь» и ряд нежилых помещений.



Городская администрация уже не первый год пытается продать гостиничный комплекс, но торги срываются из-за отсутствия желающих.





Вести-Орёл



