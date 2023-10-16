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12:30, 16 октября 2023 года
Мэрия в очередной раз не смогла продать «Орел-Отель»На покупку гостиниц «Русь» и «Орел» снова не нашлось желающих.
Правительству Орла снова не удалось продать гостиничный комплекс «Орел-Отель» – никто из потенциальных покупателей не захотел участвовать в торгах.
Начальная цена лота составляла 1,02 миллиарда рублей. В него входили 100% акций, а также гостиницы «Орел», «Русь» и ряд нежилых помещений.
Городская администрация уже не первый год пытается продать гостиничный комплекс, но торги срываются из-за отсутствия желающих.
Вести-Орёл
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