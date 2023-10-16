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12:01, 16 октября 2023 года

Орловчанка отправилась в зону СВО по контракту

Елена уехала на передовую в качестве врача.

Фото: Правительство Орловской области

Орловская земля славится своими героями, среди которых немало отважных женщин. Одна из таких — Елена, которая еще недавно работала терапевтом в Покровской ЦРБ. Сегодня она отправляется служить по контракту на передовую, выполнять самые главные задачи. Решать их, к слову, она помогала даже находясь в тылу.
 
Как сообщает пресс-служба правительства, с самого начала спецоперации Елена организовывала сбор и доставку гуманитарной помощи для населения ЛДНР и наших бойцов, взяла персональное шефство над Республиканским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних и Республиканским учебно-реабилитационным центром ЛНР «Хрусталик».

Пока Елена будет находиться «за ленточкой», ее родные будут под надежной защитой администрации города: семье девушки выделят персонального куратора, который поможет решать социальные и бытовые вопросы.


Александра Бахтина
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