В Орловской области обновился состав правительства
Некоторые чиновники покинули должности.
Андрей Клычков рассказал о кадровых переманах на заседании 16 октября. В структуре нового Правительства Орловской области продолжают работу:
Вадим Тарасов - замгубернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам. Александр Бирюков - замгубернатора Орловской области - руководитель Представительства Орловской области при Правительстве РФ. Владимир Ивановский - первый замгубернатора Орловской области в Правительстве. Олег Ревякин - замгубернатора Орловской области в Правительстве по социальной политике. Сергей Борзенков - замгубернатора Орловской области в Правительстве по развитию агропромышленного комплекса.
Как сообщили на Портале Орловской области, прекратили свою работу следущие члены Правительства Орловской области: Алексей Карлов - замещающий должность члена Правительства - руководителя Департамента образования; Игорь Петчин - замещающий должность члена Правительства - руководителя Департамента здравоохранения; Александр Шалимов - замещающий должность члена Правительства - руководителя Департамента сельского хозяйства.