понедельник 16.10.2023 13:50:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

10:59, 16 октября 2023 года

В Орловской области обновился состав правительства

Некоторые чиновники покинули должности.


Андрей Клычков рассказал о кадровых переманах на заседании 16 октября. В структуре нового Правительства Орловской области продолжают работу:

Вадим Тарасов - замгубернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам. Александр Бирюков - замгубернатора Орловской области - руководитель Представительства Орловской области при Правительстве РФ. Владимир Ивановский - первый замгубернатора Орловской области в Правительстве. Олег Ревякин - замгубернатора Орловской области в Правительстве  по социальной политике. Сергей Борзенков - замгубернатора Орловской области в Правительстве по развитию агропромышленного комплекса.

Как сообщили на Портале Орловской области, прекратили свою работу следущие члены Правительства Орловской области: Алексей Карлов - замещающий  должность члена Правительства - руководителя Департамента образования; Игорь Петчин - замещающий должность члена Правительства - руководителя Департамента здравоохранения; Александр Шалимов - замещающий должность члена Правительства - руководителя Департамента сельского хозяйства.


Вести-Орёл
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.