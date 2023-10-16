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10:32, 16 октября 2023 года Андрей Клычков объявил новый состав правительства Орловской области Об этом стало известно на заседании в областной администрации.





Андрей Клычков объявил новый состав правительства Орловской области. Так, Департамент образования возглавит Ирина Патронова, она сменит Алексея Карлова.



Департамент сельского хозяйства вместо Александра Шалимова возглавит Евгения Суровцева. Покинул свою должность и глава орловского депздрава Игорь Петчин. Департамент ЖКХ и ТЭК возглавит Александр Латынин



О других назначениях: руководить Департаментом промышленности теперь будет Денис Леонов, ранее он возглавлял Орелгортеплоэнерго.





Александра Бахтина



