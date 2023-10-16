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11:30, 16 октября 2023 года В Орле стал известен прожиточный минимум на 2024 год Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области установили прожиточный минимум на 2024 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.

Это решение принято постановлением правительства Орловской области.



Согласно официальным данным, установленная величина прожиточного минимума на душу населения составит 14 186 руб.

Кроме того, установлены показатели прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения: для трудоспособного населения он составит 15 463 руб., для пенсионеров – 12 200 руб., а для детей – 13 760 руб.



Прожиточный минимум определяет необходимую сумму для обеспечения основных жизненных потребностей человека в регионе. В его расчёте учитываются стоимость питания, одежды, жилья, коммунальных услуг и других неотложных расходов. Установление такого минимума позволяет определить социальные нормативы, в том числе размер государственных пособий и поддержки для граждан.





Александра Бахтина



