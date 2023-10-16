Троицкий храм Орла передал посылку в зону СВО

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10:00, 16 октября 2023 года
Троицкий храм Орла передал посылку в зону СВОГруз отправили бойцам, которые сейчас служат на границе Белгородской области и Украины.
Фото: Орловская митрополия
Троицкий храм Орла передал очередную посылку для наших воинов. В этот раз посылку отправили бойцам, которые сейчас служат на границе Белгородской области и Украины. Как обычно, груз собрали с помощью прихожан и благодетелей храма.
Как рассказали в Орловской митрополии, солдатам передали большую партию продуктов, питьевую воду и средства гигиены. Обо всем этом просили сами военнослужащие.
Троицкий храм Орла продолжает оказывать помощь участникам СВО. Присоединиться к благому делу может каждый желающий.
Александра Бахтина