Троицкий храм Орла передал посылку в зону СВО

Груз отправили бойцам, которые сейчас служат на границе Белгородской области и Украины.

Фото: Орловская митрополия

Как рассказали в Орловской митрополии, солдатам передали большую партию продуктов, питьевую воду и средства гигиены. Обо всем этом просили сами военнослужащие.

Троицкий храм Орла продолжает оказывать помощь участникам СВО. Присоединиться к благому делу может каждый желающий.