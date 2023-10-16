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9:30, 16 октября 2023 года Самые недорогие дома и участки в России находятся в Орловской области Орловская область вошла в ТОП-10 регионов России с самыми недорогими домами и участками.





Аналитики провели исследование и для каждого региона рассчитано среднее значение стоимости 1 кв.м. загородной недвижимости. Учитывались актуальные на сентябрь 2023 года.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла" В топ-10 регионов с самым доступным загородным жильём, по данным аналитиков, также вошли Псковская и Новгородская области — с ценой за «квадрат» по 30 тыс. рублей. Орловщина расположилась на шестом месте по доступности, цена за 1 кв.м. составляет 34.000.





Александра Бахтина



