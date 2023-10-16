Орловчанка открыла массажный кабинет с помощью соцконтракта

Жительница Кромского района Наталья Третьякова воспользовалась социальным контрактом для осуществления давней идеи.

Орловчанка окончила факультет экономики, получила 12-летний стаж работы в сфере страхования. Однако девушка, с детства любившая делать массаж, вновь и вновь возвращалась к своему увлечению. Работая страховщиком, стала параллельно обучаться методикам ухода за телом. Далее окончила первый областной институт эстетики в г. Москве по специальности «Младшая медицинская сестра», прошла многочисленные курсы по коррекции фигуры и уходу за ней.

Как сообщает пресс-служба правительства, Наталья Третьякова уволилась с основного места работы, оформилась как самозанятая. Дополнительно поступила в Орловский медицинский колледж. Узнала о социальном контракте. Обратилась в социальную защиту населения района, где получила подробную инструкцию оформления, и в Торгово-промышленную палату - для составления бизнес-плана.