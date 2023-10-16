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9:00, 16 октября 2023 года

Орловчанка открыла массажный кабинет с помощью соцконтракта

Жительница Кромского района Наталья Третьякова воспользовалась социальным контрактом для осуществления давней идеи.


Орловчанка приобрела оборудование для массажного кабинета благодаря социальному контракту. Жительница Кромского района Наталья Третьякова воспользовалась социальным контрактом для осуществления давней идеи.

Орловчанка окончила факультет экономики, получила 12-летний стаж работы в сфере страхования. Однако девушка, с детства любившая делать массаж, вновь и вновь возвращалась к своему увлечению. Работая страховщиком, стала параллельно обучаться методикам ухода за телом. Далее окончила первый областной институт эстетики в г. Москве по специальности «Младшая медицинская сестра», прошла многочисленные курсы по коррекции фигуры и уходу за ней.

Как сообщает пресс-служба правительства, Наталья Третьякова уволилась с основного места работы, оформилась как самозанятая. Дополнительно поступила в Орловский медицинский колледж. Узнала о социальном контракте. Обратилась в социальную защиту населения района, где получила подробную инструкцию оформления, и в Торгово-промышленную палату - для составления бизнес-плана.


 




Александра Бахтина
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