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8:30, 16 октября 2023 года Студенческий кампус подарит Орловщине молодых специалистов Межвузовский кампус объединит студентов и преподавателей шести вузов города.





Студенческий кампус на Орловщине обеспечит кадрами новые предприятия региона. Межвузовский кампус объединит студентов и преподавателей шести вузов города и будет построен на базе Орловского государственного университета им. Тургенева. Запуск проекта планируется в 2026 году. Как сообщили в пресс-службе правительства, заключен государственный контракт на строительство объекта на сумму 9,7 млрд рублей. 5 сентября состоялась торжественная церемония закладки капсулы на месте возведения кампуса.



На территории кампуса появятся учебно-лабораторный корпус и общежитие на 1500 мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Рядом расположатся универсальные спортивные площадки. «Этот проект представит новые возможности нашей молодёжи, позволит реализовать себя на родной земле», - отметил глава региона.







Александра Бахтина



