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8:00, 16 октября 2023 года Орловчанка избрана вице-мисс студенческих отрядов ЦФО Конкурс проходил в Тамбове.



Фото: Анна Варнавская

В Тамбове проходил VII Слёт и Спартакиада студенческих отрядов ЦФО, в рамках которых среди лучших представительниц студенчества определили «Мисс Труженицу 2023». Орловскую область представляла студентка 4 курса Института филологии ОГУ имени И.С.Тургенева, член педотряда «Фортуна» Орловского отделения РСО Анна Варнавская. Она получила звание первой вице – мисс округа.









До финала конкурсантки проходили тестирование на знания устава РСО. Проходили собеседование и публичное выступление. Участницы репитировали и готовились каждый день.



"Конкурс мне дал много новых эмоций,впечатлений и научил меня верить в себя и в свои силы ,я смогла доказать самой себе ,что способна абсолютно на все" - рассказала Анна Варнавская корреспонденту Вести - Орел.





Александра Бахтина



