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7:00, 16 октября 2023 года

Народные приметы: 16 октября нельзя выносить мусор и смотреть в зеркало

16 октября в христианских храмах отмечается память святого Дионисия Ареопагита, епископа, жившего в I веке.


16 октября в христианских храмах отмечается память святого Дионисия Ареопагита, епископа, жившего в I веке. Согласно священным текстам, он был близким сподвижником апостола Павла и даже являлся его учеником.

Что можно делать в этот день:

- Сходите в гости, в этот день можете стать ближе с друзьями;
- В этот день можно не переживать о работе, поскольку много трудиться было нежелательно;
- На Дениса Позимнего надо избавляться от дурных мыслей и слов, совершать побольше добрых дел;
- Считалось, что все сказанное и сделанное в этот день вернется человеку в двойном размере.

Что нельзя делать: 

- Нельзя смотреться в зеркало. Кто нарушит запрет, того ждут сорок бед;
- Нельзя брать с собой мусор, когда выходишь первый раз из своего дома – так и удачу недолго вынести. Лучше сделать это в другой раз или даже в другой день;
- Тем, кто стремится отрастить волосы, стричься не рекомендуется — они будут медленно отрастать. Лучше всего во всем проявлять рассудительность и не лезть на рожон.


Александра Бахтина
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