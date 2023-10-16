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3:31, 16 октября 2023 года Как многодетной семье получить льготы на оплату коммунальных услуг? Регионы предоставляют многодетным семьям скидку 30% на оплату ЖКУ.





Как многодетной семье получить льготы на оплату коммунальных услуг? Регионы предоставляют многодетным семьям скидку 30% на оплату ЖКУ. А если родители воспитывают более десяти детей, то им компенсируют 50% трат на «коммуналку» и аренду жилья от государства.



Как сообщает портал объясняем.рф, обратитесь в МФЦ, отдел соцзащиты или подайте заявление через «Госуслуги». Для этого подготовьте документы: паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, удостоверение многодетной семьи, квитанции на оплату ЖКУ, справку о составе семьи.







Александра Бахтина



