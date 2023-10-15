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13:11, 15 октября 2023 года

Сегодня в России отмечается День отца

Поздравление правительства Орловской области.


 Уважаемые мужчины!

Испокон веков мужчина в нашей стране – глава, поддержка и опора семьи, пример для подрастающего поколения. Его авторитет непреклонен, а сила подкреплена доверием и любовью близких.

Сегодня славные сыны Отечества демонстрируют мужество и героизм, защищают идеалы гуманизма, духовные и нравственные ценности, успешно трудятся, обеспечивают процветание государства и при этом остаются любящими мужьями и отцами.   

Дорогие друзья! Вы дарите нам уверенность в завтрашнем дне, стабильность.

Пусть в ваших домах царит мир и благополучие, дети растут здоровыми и счастливыми, а жены встречают вас радостной улыбкой!




Александра Бахтина
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