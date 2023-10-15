Андрей Клычков поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

Поздравления принимают те, кто связал свою жизнь с дорожным строительством, ремонтом и содержанием.

У работников дорожного хозяйства сегодня праздник. Поздравления принимают те, кто связал свою жизнь с дорожным строительством, ремонтом и содержанием.