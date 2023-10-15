Андрей Клычков поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

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12:10, 15 октября 2023 года
Андрей Клычков поздравил работников дорожного хозяйства с праздникомПоздравления принимают те, кто связал свою жизнь с дорожным строительством, ремонтом и содержанием.
У работников дорожного хозяйства сегодня праздник. Поздравления принимают те, кто связал свою жизнь с дорожным строительством, ремонтом и содержанием.
"Дорогие друзья, работники дорожного хозяйства! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Дорога – это символ движения и развития. Качество дорог – это качество жизни людей, новые возможности для экономики и социальной сферы. И эти возможности создаете именно вы. Спасибо вам за современные автомобильные дороги Орловщины!" - написал в соц.сетях Губернатор Орловской области.
Александра Бахтина