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11:12, 15 октября 2023 года ФК "Орел" 18 октября сыграет с лискинским "Локомотивом" Матч состоится Центральном стадионе им. В.И. Ленина.





18 октября на Центральном стадионе им. В.И. Ленина состоится решающий матч. На поле встретятся два сильных соперника: лискинский «Локомотив» и парни из ФК «Орёл». Как сообщает пресс-служба правительства, наши, зелено-белые, сыграют в финале кубка любительской лиги и, в случае победы, выйдут на профессионально новый уровень.



«У орловского футбола всегда были большие и славные традиции. Свой путь на своей родной земле начинали такие известные футболисты как — Селихов, Кирьяков, Гапонов, Долгов», - уверен прославленный земляк, российский тренер Юрий Семин.





Александра Бахтина



