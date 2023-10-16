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3:00, 16 октября 2023 года Стало известно, могут ли самозанятые получать налоговый вычет Налог можно получить при официальном трудоустройстве.





Самозанятые могут получать любые налоговые вычеты, если работают официально — по трудовому договору или ГПХ. В этих случаях работодатель платит за них НДФЛ. Например, вычет получают за учёбу, стоматологию, покупку квартиры в ипотеку, ремонт, лечение и занятия спортом. Как сообщает портал объясняем.рф, специальный вычет для самозанятых Это 10 тыс. рублей, которые уменьшают налог на профессиональный доход. Его выдают только один раз — с момента постановки на учёт в качестве самозанятого и пока не потратится вся сумма.





Александра Бахтина



