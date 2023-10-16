Орловцам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

|
|Главная » Новости
1:30, 16 октября 2023 года
Орловцам рассказали, как досрочно выйти на пенсиюЖенщины также могут выйти на пенсию ещё раньше.
Вы можете выйти на пенсию в 55 — на пять лет раньше установленного срока, если отработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 — на приравненных к нему территориях. При этом у вас должен быть страховой стаж 20 лет.
Как сообщает портал, объясняем.рф, женщины также могут выйти на пенсию ещё раньше — в 50 лет. Кроме соответствующего стажа, среди условий — воспитание двух и более детей.
Мужчины на Крайнем Севере тоже могут стать пенсионерами досрочно — в 60, если трудились не менее 15 лет там и имеют 25-летний стаж.
Александра Бахтина