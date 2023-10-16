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1:30, 16 октября 2023 года Орловцам рассказали, как досрочно выйти на пенсию Женщины также могут выйти на пенсию ещё раньше.





Вы можете выйти на пенсию в 55 — на пять лет раньше установленного срока, если отработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 — на приравненных к нему территориях. При этом у вас должен быть страховой стаж 20 лет. Как сообщает портал, объясняем.рф, женщины также могут выйти на пенсию ещё раньше — в 50 лет. Кроме соответствующего стажа, среди условий — воспитание двух и более детей. Мужчины на Крайнем Севере тоже могут стать пенсионерами досрочно — в 60, если трудились не менее 15 лет там и имеют 25-летний стаж.





Александра Бахтина



