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18:00, 15 октября 2023 года Орловчанка открыла ателье с помощью соцконтракта В рамках заключенного соцконтракта государство выделило орловчанке 350 тыс. рублей.





Благодаря социальному контракту жительница Свердловского района Орловской области открыла бизнес по ремонту одежды. Тяга к швейному делу у Ирины Платоновой проявилась еще с детства, ей очень нравилось шить и кроить, перешивать. Со временем она стала хорошим мастером, открыла ателье по мелкому ремонту одежды на дому. Сейчас трудится неполный день, есть свободное время.



Как сообщает пресс-служба правительства, В рамках заключенного соцконтракта государство выделило Ирине 350 тыс. рублей. Эти средства она направила на покупку машинки, лекала, оверлока, закройного стола, парогенератора, фурнитуры и расходного материала, оборудования комнаты в своем доме под мастерскую.





Александра Бахтина



