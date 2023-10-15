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17:00, 15 октября 2023 года

На Орловщине откроются новые крупные спортивные объекты

Об этом на заседании «Спасского клуба» рассказал Губернатор Андрей Клычков.

Фото: Правительство Орловской области

В ближайшей перспективе будет введён в строй крупнейший в регионе футбольный манеж, что придаст необходимый импульс укреплению базы орловского футбола, развитию Академии футбола им. Юрия Павловича Сёмина. Запланировано строительство 50-метрового бассейна в г. Орле.

Как сообщает пресс-служба правительства, на территории Медведевского леса планируется создание лыжероллерной трассы. Она позволит проводить тренировочные мероприятия, соревнования областного и всероссийского уровня.




Александра Бахтина
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