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16:00, 15 октября 2023 года Орловские аграрии планируют собрать коло 5 млн тонн зерновых культур Об этом было объявлено на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.





В 2023 году орловские аграрии планируют собрать около 5 млн тонн зерновых и масличных культур. Как сообщает пресс-служба правительства, губернатор Андрей Клычков поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие Орловской области. «Потенциал сельского хозяйства Орловщины ежегодно растёт. В целом за последнюю пятилетку объём производства в АПК области вырос в 2,4 раза. Сегодня аграрии региона производят продовольствия на душу населения в 3,5 раза больше, чем в среднем по России. По оперативным данным, мы находимся на 1 месте в ЦФО по валовому сбору рапса. Уже собрано более 4 млн 390 тыс. тонн зерна и масличных культур. Уборка продолжается. Можно с уверенностью сказать, что в этом году мы достигнем общего валового сбора зерновых и масличных в объеме 5 млн тонн», - рассказал Андрей Клычков.





Александра Бахтина



