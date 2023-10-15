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15:00, 15 октября 2023 года

Орловцев приглашают принять участие во Всероссийской инициативе «Горячее сердце»

Основной целью является, чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, которые совершили подвиги.

ФОТО:Портал Орловской области-Публичный информационный центр

Орловцев приглашают принять участие во Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце»  Основной целью  инициативы «Горячее сердце» является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

Также к награждению в рамках инициативы «Горячее сердце» могут быть представлены организации и объединения. Как сообщает, портал Орловской области-Публичный информационный центр, с 2020 года инициатива проходит с международным участием.

Оргкомитет рассматривает все поступившие представления на награждение. Наградами будут отмечены подвиги, связанные с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих, спасение жизни при пожаре и на водоемах и тд.
 



Александра Бахтина
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