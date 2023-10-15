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14:00, 15 октября 2023 года

Орловские самозанятые заработали более 5,8 млрд рублей

Наиболее доходными видами деятельности стали строительство и перевозка пассажиров и грузов.


На территории Орловской области специальный налоговый режим для самозанятых - «Налог на профессиональный доход», был введен с 1 июля 2020 года. Благодаря простой регистрации, льготным условиям применения и отсутствию отчетности НПД довольно быстро набрал популярность.
Так, с начала его действия в Орловской области зарегистрировано почти 26,8 тысяч человек, применяющих этот спецрежим.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области, по состоянию на 19.09.2023 от орловских бизнесменов на НПД в бюджет поступило 179,5 млн рублей налогов. Самозанятые Орловской области «пробили» более 6 млн чеков на сумму 5,8 млрд рублей. При этом средний чек составил 977 рублей. Наиболее доходными видами деятельности стали строительство и перевозка пассажиров и грузов.


Александра Бахтина
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