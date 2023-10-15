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12:00, 15 октября 2023 года В Орловской области продолжается ремонт поликлиник В Должанской ЦРБ продолжаются работы по капитальному ремонту.





В Орловской области продолжается ремонт поликлиник. Работы на объекте ведутся благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", общая сумма капитального ремонта поликлиники составляет более 44 млн. рублей. На данный момент, на объекте завершается устройство новой кровли. В поликлинике были внесены изменения в планировке с учетом пожеланий медицинского персонала. Специалисты в настоящее время проводят работы по отделке внутренних помещений.





Александра Бахтина



