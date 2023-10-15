воскресенье 15.10.2023 13:11:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

12:00, 15 октября 2023 года

В Орловской области продолжается ремонт поликлиник

В Должанской ЦРБ продолжаются работы по капитальному ремонту.


В Орловской области продолжается ремонт поликлиник. Работы на объекте ведутся благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", общая сумма капитального ремонта поликлиники составляет более 44 млн. рублей. На данный момент, на объекте завершается устройство новой кровли. В поликлинике были внесены изменения в планировке с учетом пожеланий медицинского персонала. Специалисты в настоящее время проводят работы по отделке внутренних помещений.


Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.