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17:51, 14 октября 2023 года ФК "Орел" одержал волевую победу в Волгограде Команда обыграла молодежку "Ротора".



Фото: архив "Вести-Орел"

В Волгограде состоялся матч 24-го тура первенства СФФ "Центр" между ФК "Орел" и молодежкой "Ротора". Хозяева поля забили первыми и сумели сохранить преимущество до перерыва. Однако во втором тайме в их ворота влетели четыре безответных мяча. Итог матча – победа нашей команды со счетом 4:1. Голы на свой счет записали Артем Лукша, Иван Щербаков и дважды отличился Евгений Рагулькин.



Следующий матч для нашей команды – борьба за трофей. Финал Кубка Союза федераций футбола "Центр" состоится 18 октября в 18:30 на стадионе Ленина. Вход – свободный.





Анастасия Дорохова



